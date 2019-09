L'analyse de Thierry Luthers : Mogi Bayat plus présent que jamais dans ce mercato

Ca y est, nous y sommes ! Un dernier jour de "mercato", c’est toujours un peu particulier. Les dirigeants de clubs sont aux aguets, pour ne pas dire aux abois. Les agents de joueurs sont en transe. Et tout ce petit monde s’agite, suspendu au téléphone, volant de réunion en entrevue, essayant de réaliser sur le fil LA bonne affaire. A savoir le meilleur renfort possible, avec surtout le meilleur rapport qualité/prix. Certains directeurs sportifs de clubs vont oublier qu’ils ont sans doute, un bon jeune joueur belge dans leurs équipes d’âges pour le profil recherché. On préférera parfois se jeter sur un arrière moldave au CV improbable ou un attaquant ivoirien vendu comme LA star de demain par un manager douteux. C’est comme ça que cela se passe et, au bout du compte (ou plutôt des comptes…), cela s’est toujours passé de la sorte.

On dressera le bilan financier et sportif de ce marché estival dans quelques heures. Mais on peut déjà dire, qu’une fois encore, Mogi Bayat y a été omniprésent. Plus que jamais actif dans de nombreux clubs et dans le rôle qu’il affectionne le plus : celui de de "dealmaker". En d’autres termes, l’intermédiaire qui facilite les arrivées mais surtout les départs de joueurs pour des clubs désireux de dégraisser leur noyau. Ou de réaliser une transaction financière très intéressante. Comme le départ de Djenepo pour Southampton où le Standard a touché un jackpot de 15 millions (hors bonus) alors que Bayat n’était pas l’agent du joueur mais qu’il avait reçu un mandat des dirigeants de Sclessin. Mieux qu’un jackpot : un véritable miracle au vu de ce qu’avait coûté le jeune attaquant malien et de la brièveté de son parcours chez les Liégeois.

PAS DE SCRUPULES

Il y a moins d’un an, Bayat était arrêté, inculpé puis emprisonné pour " blanchiment et participation à une organisation criminelle ". Certes, il est toujours présumé innocent mais visiblement les dirigeants de notre football ne s’embarrassent guère de scrupules éthiques car, pour eux, "business is business", et, à cet égard, leur ami Mogi demeure le plus fort, le plus efficace, en un mot le plus rentable et, si on se place du point de vue d’un implacable réalisme financier, c’est assez vrai.

Une de ses dernières missions sera sans doute de "sortir" Adrien Trebel du giron anderlechtois, puisque le médian français coûte très cher et n’entre définitivement pas dans le projet sportif de Vincent Kompany. Au parc Astrid, l’agent belgo-franco-iranien ne serait donc plus si "persona non grata" que cela. Déjà qu’il avait réussi à vendre Appiah ou Kara ces dernières semaines. Preuve que le président Coucke a donc des discours à géométrie variable concernant Bayat. On est loin de la guerre déclarée il y a quelques mois entre les deux hommes. On vous le disait, dans le foot, le "business" l’emportera toujours sur les sentiments et les émotions.

LES DIABLES SUR LE RETOUR

Cette dernière ligne droite du "mercato" a aussi confirmé la tendance de ces dernières semaines : des "Diables" sont de retour dans notre compétition. Enfin, nuançons quelque peu, à commencer par les deux néo-anversois : Kevin Mirallas ne joue plus depuis des mois pour l’équipe nationale et Steven Defour a pris sa retraite internationale. Simon Mignolet, Nacer Chadli et Laurent Depoitre n’avaient pas ou plus de temps de jeu dans leur clubs respectifs et ne sont pas titulaires chez Martinez. Et le cas de Vincent Kompany demeure, forcément, très particulier. Bref, pour certains, c’est plutôt les "Diables" sur le retour que le retour des " Diables ". Revoir ces bonnes vieilles connaissances dans notre compétition c’est plutôt sympa mais c’est par les prestations sur la scène européenne (avec en prime des tirages très compliqués) qu’on jaugera réellement la valeur du football belge.

En attendant, la qualification pour l’Euro 2020 n’est déjà plus qu’une formalité. Après l’aimable escapade ce vendredi à Saint-Marin, les hommes de Martinez s’en iront à Glasgow afin de valider quasi mathématiquement leur billet pour le futur championnat d’Europe.