Kylian Mbappé lancé vers une année 2022 riche en tournants

Lancé tel un sprinteur, Kylian Mbappé aborde en 2022 un virage important dans sa course aux honneurs et aux récompenses, entre sa fin de contrat au Paris SG, qui l'autorise à négocier avec d'autres clubs dès le 1er janvier, et le Mondial avec les Bleus.

"Il va gagner beaucoup de Ballons d'Or", a prédit l'entraîneur de Monaco Niko Kovac, selon lequel l'attaquant de 23 ans "appartient aux trois meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle".

La question de son niveau ne se pose plus, tant "Kyky" a mis tout le monde d'accord avec de grandes performances en Ligue des champions lors de l'année écoulée.

Le triplé au Camp Nou, pour terrasser le FC Barcelone (4-1) en février, ou le doublé sous la neige à Munich en avril (victoire 3-2), ont consacré son statut de meilleur Parisien de 2021.

L'arrivée de Lionel Messi en août n'a pas entravé la progression de Mbappé qui ces quatre derniers mois, a étoffé son registre en réussissant plus de passes décisives.

Toutes compétitions confondues, cette saison, le natif de Bondy, dans la banlieue nord-est de Paris, cumule 15 buts et 12 offrandes en club.

Les statistiques, "c'est quelque chose qui reste. Après, pour marquer l'histoire, je pense aussi qu'il faut créer de l'émotion", a estimé Mbappé, au micro de PSG TV.