Jelle Van Damme, en fin de contrat, quitte l'Antwerp

Le club de l'Antwerp a annoncé le départ de Jelle Van Damme dont le contrat se terminait à la fin du mois en remerciant chaleureusement le joueur.

L'Antwerp a publié ce message sur son site internet: "Au cours des deux dernières saisons, Jelle Van Damme a été l’un des piliers de la défense rouge et blanche et un pionnier des vestiaires. Son contrat expire à la fin de ce mois et le club et le personnel technique ont choisi des chemins différents. Jelle est arrivé de LA Galaxy à l'été 2017 et a joué 58 matchs sous le maillot d'Anvers. Nous remercions Jelle pour ses 2 meilleures saisons et lui souhaitons beaucoup de succès dans sa future carrière."

On ignore où le joueur poursuivra son activité.