Interdiction de recrutement : La FIFA étudiera jeudi l'appel de Chelsea

"Eden Hazard doit s’enfuir de Chelsea" - La Tribune - 12/02/2019 A Manchester City, « Eden Hazard a eu 4 ou 5 fulgurances et c’est à peu près tout. Il a surtout été victime du collectif dans lequel il était ce week-end mais si on veut être tout à fait juste, il faut avouer qu’à City il a fait le minimum dans son travail défensif», a souligné Jean-François Rémy sur le plateau de La Tribune. « Vivement qu’il s’en aille », a lancé Rodrigo Beenkens qui a été suivi par tous les consultants présents ce lundi soir. « Il doit partir car le club est à la dérive. Abramovic a presque quitté le bateau et quand un club laissé partir des joueurs comme De Bruyne Lukaku ou Salah, on se dit qu’il n’a pas vraiment le nez fin », a confié Thomas Châtelle.