Icardi, Kane, Martial, Lampard : l'improbable mercato que les nouveaux riches de Newcastle ambitionnent

Mais pour cela, il va falloir renforcer un noyau qui plafonne péniblement à l’avant-dernière place du classement pour l’instant, avec trois petits points en sept rencontres. Un défi qui ne semble pas effrayer l’omnipotente direction puisque les rumeurs sont déjà nombreuses.

Parmi les transferts réalisables, on pointera notamment Clément Lenglet, sur une voie de garage à Barcelone (4 bouts de matches de Liga jusqu’à présent) ou Wesley Fofana, joueur au potentiel énorme malgré une très lourde blessure (Leicester).

Insatiables, les Magpies compteraient, selon le Daily Mirror, également faire une razzia à Manchester United et rafler tous les joueurs qui gravitent entre le banc et la pelouse : Donny van de Beek, Jesse Lingard, Anthony Martial ou Eric Bailly, par exemple.

Autres cibles en vue selon la presse anglaise, Mauro Icardi (PSG) ou Philippe Coutinho (Barcelone). Selon le Daily Mirror, des pourparlers auraient d’ailleurs déjà été entamés avec le joueur brésilien, qui cherche un second souffle après son transfert raté à Barcelone en 2018. Concernant l’attaquant du PSG, il faudra se farcir la concurrence de Tottenham ou de la Juventus.

Et puis, il y a ce transfert qui paraît improbable sur papier mais qui, au vu des ambitions du club, pourraient se faire et créer un séisme. On pense là à Harry Kane, sur les tablettes de Newcastle, mais cité avec insistance du côté de Manchester City depuis des mois. Le sérial buteur de Tottenham succombera-t-il aux sirènes des Magpies ?