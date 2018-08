Higuain arrive à Milan pour un échange à trois bandes

L'attaquant international argentin de la Juventus, Gonzalo Higuain est arrivé mercredi soir à Milan, où il devrait s'engager avec le Milan AC et ouvrir la voie à un potentiel échange impliquant aussi les défenseurs Leonardo Bonucci et Mattia Caldara.

"Nous espérons arriver le plus loin possible. Demain je fais les visites et j'espère signer. Une nouvelle aventure commence", a déclaré Higuain, 30 ans, à la presse en arrivant à son hôtel dans le centre de la capitale lombarde, où il a été accueilli par quelque 200 supporters enthousiastes.

Selon la presse, le montant du transfert pourrait s'élever à 18 millions d'euros pour un prêt d'un an, avec une option d'achat l'été prochain fixée à 36 millions d'euros supplémentaires, selon un mécanisme permettant au Milan AC de respecter les règles du fair-play financier (FPF) imposées par l'UEFA.

L'été dernier, le Milan AC avait affolé le marché des transferts en injectant plus de 200 millions d'euros sur des nouveaux joueurs. Mais au terme d'une saison très compliquée, il s'est retrouvé avec seulement une 6e place en Serie A et de gros soucis financiers.

Symbole de cette déception: sa plus belle recrue, le défenseur international italien Leonardo Bonucci, sextuple champion d'Italie avec la Juventus, immédiatement promu capitaine, ne s'est pas montré aussi impérial à Milan qu'il l'avait été à Turin.

Selon la presse italienne, le transfert de Higuain ouvre la voie à un retour de Bonucci à la Juve, qui pourrait l'échanger contre Mattia Caldara, 24 ans, arrivé il y a quelques semaines à la suite d'un accord conclu en janvier pour 25 millions d'euros avec l'Atalanta.

Cependant, ni la Juventus ni le Milan n'ont pour l'instant fait la moindre déclaration officielle à ce sujet.

La semaine dernière, le nouveau directeur sportif du Milan AC, Leonardo, ancien joueur et entraîneur du club, avait reconnu que Bonucci, 31 ans, voulait retourner à la Juventus.

Le Milan AC a été racheté début juillet par le fonds américain Elliott, qui a annoncé l'injection de 50 millions d'euros pour "stabiliser les finances" du club lombard, jusqu'alors contrôlé par des investisseurs chinois.

Ces derniers n'ayant pas respecté le fair-play financier (FPF), l'UEFA avait exclu le Milan AC de l'Europa League, mais le 17 juillet, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a toutefois autorisé l'AC Milan à réintégrer la compétition européenne.