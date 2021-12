Haaland, Cavani, Pogba, Vermaelen : les dix dossiers chauds à suivre pendant le mercato hivernal

Alors que la plupart des compétitions sont à l’arrêt et que les stars mondiales sont encore en train de digérer les bûches de Noël, la planète foot va reprendre son cours… en coulisses.

L’intérêt de la Casa Blanca pour Kylian Mbappé n’est plus une surprise. Alors qu’il n’a toujours pas prolongé, la pépite du PSG pourrait faire ses bagages gratuitement en juin prochain. Il rejoindrait alors le club madrilène… pour former un duo d’attaque rêvé avec Erling Haaland ?

Si le binôme en fait certainement saliver plus d’un, cette possibilité semble difficile mais loin d’être farfelue. Selon Sky Sports, Florentino Perez s’est officiellement positionné pour s’offrir les services de l’attaquant de Dortmund.

Pour y parvenir, la direction madrilène va devoir dégraisser. Gareth Bale et Marcelo, en fin de contrat, vont quitter le navire. En revanche, la direction ne serait pas contre des ventes de Luka Jovic et un certain Eden Hazard pour faire de la place au duo Mbappé-Haaland.

Si une arrivée du Norvégien semble compliquée en janvier, cette potentielle recrue dépendra en partie du mercato hivernal des Merengue.