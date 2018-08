Guillaume Gillet s'engage avec Lens en Ligue 2

Libre depuis son départ de l’Olympiakos cet été, Guillaume Gillet s’est engagé avec le RC Lens ce jeudi, a annoncé le club du nord de la France sur Twitter.

"Le Racing Club de Lens est fier d’accueillir le milieu de terrain. International belge, doté d’une grande expérience, il s’agit d’un renfort de taille pour l’effectif professionnel artésien" peut-on lire dans le communiqué officiel des Sang et Or.

"Lens est un club qui n’a pas sa place en Ligue 2, c’est une institution. On va travailler dur pour essayer de le ramener là où il doit être. Bollaert est un stade mythique qui fait partie des plus beaux stades de France. Je me réjouis de me produire devant ce fantastique public. Je suis très impatient de découvrir ce club" savoure le joueur.

Après des expériences à Bastia en prêt (2014) et au FC Nantes (2016-2017), l'ancien Diable Rouge (22 capes) fait donc son retour dans l'Hexagone. "Le joueur a refusé de nombreuses propositions depuis l'ouverture du mercato. Son arrivée illustre également l'ambition du club. C'est un signal fort. On va pouvoir compter sur un guerrier de plus dans l'effectif" déclare le manager sportif lensois Eric Roy.

Et Gillet de poursuivre sur son état de forme et ses ambitions : "J’ai encore les jambes et la tête pour faire de bonnes choses à un niveau élevé. Mon objectif est d’aider les jeunes, de les encadrer, d’essayer d’être la locomotive de l’équipe et d’apporter mon expérience au groupe."

Durant sa carrière, Guillaume Gillet a défendu les couleurs de Visé (2003-2005), Eupen (2005-2006), La Gantoise (2006-2007), Anderlecht (2008-2016), Bastia (2014), Nantes (2016-2017) et de l'Olympiakos (2017-2018).