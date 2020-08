Gerardo Arteaga débarque à Genk

Genk a conclu un accord avec Santos Laguna sur le transfert de Gerardo Arteaga (21 ans). Sous réserve de ses tests médicaux, Arteaga va signer un contrat de cinq saisons. Le Mexicain est un arrière gauche rapide et physiquement fort avec des qualités défensives et offensives.

Il a rejoint Santos Laguna à l’âge de quatorze ans et a d’abord joué comme ailier gauche dans les catégories jeunes. Il a fait ses débuts dans en équipe première peu après son dix-huitième anniversaire. Deux ans plus tard, il est également devenu un international mexicain.

Dans une interview à Fox Sports, il était fier de son transfert. "C’est un rêve devenu réalité de pouvoir jouer au football en Europe, et pour un grand club comme Genk. Je sais que le club a développé des joueurs comme Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois et d’autres. Impressionnant", a déclaré Gerardo Arteaga.

Et d’ajouter sur son club formateur : "Je suis très reconnaissant au club pour les valeurs qu’il m’a données. La philosophie de Santos est "de gagner en servant". Pas seulement au niveau du football, mais aussi à cause de ce que vous faites à l’extérieur : aider les personnes qui en ont besoin, les personnes handicapées. J’ai pu évoluer en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne. Et je veux aussi le montrer en Europe. Je ne suis pas seulement un bon joueur de football, mais aussi une bonne personne."

Les hommes de l’entraîneur Hannes Wolf débute le championnat dimanche par un déplacement à Zulte Waregem.