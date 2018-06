François Marquet va continuer sa carrière au KV Ostende

Le milieu de terrain belge François Marquet, 23 ans, a quitté Waasland-Beveren pour rejoindre le KV Ostende, où il paraphé un contrat jusqu'en juin 2021. Le club côtier l'a annoncé jeudi sur son site officiel.

Formé au Standard de Liège, où il n'a joué que 9 rencontres avec l'équipe première, Marquet avait ensuite été loué au PSV puis à Mouscron. Transféré définitivement à Waasland-Beveren en 2016, il a disputé 25 rencontres lors de la saison 2016-2017 avant de disparaitre complètement des radars lors du défunt exercice.

Marquet rejoint donc les 'Kustboys' et leur entraîneur Gert Verheyen, son ancien coach chez les U19 internationaux. "François était une valeur sûre de mon noyau à l'époque en équipe nationale", a dit l'ancien joueur du Club de Bruges. "Il pourra nous apporter sa créativité. Il a eu une saison compliquée à Waasland-Beveren mais je suis persuadé qu'il va retrouver le niveau qui était le sien à Mouscron", a assuré Verheyen.

Marquet, qui portera le N.8, est ravi de rejoindre le club ostendais. "J'ai l'ambition de me montrer à nouveau. Cela me rend fier de voir qu'Ostende s'intéresse à moi et je compte bien rendre cette confiance au club. J'étais sur une voie de garage à Waasland-Beveren, je suis impatient de démontrer que je reste le même joueur qu'il y a quelques années à Mouscron", a dit Marquet.