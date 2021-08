On attendait sa parole, elle a eu lieu. Trois jours après l’annonce de son départ du FC Barcelone, Lionel Messi est venu en conférence de presse pour évoquer cette nouvelle qui a fait trembler la planète football.

À son arrivée, l’Argentin s’est mis à pleurer devant toute la salle qui l’a applaudie. De nombreux joueurs du Barça étaient présents, certains très émus. Messi a ensuite officialisé son départ du club. "C’est très difficile pour moi après tant d’années, je ne suis pas prêt. J’ai tout donné pour ce maillot du premier au dernier jour."

Messi a ensuite exprimé sa tristesse de devoir quitter le club qui l’a formé. "J’étais convaincu de rester ici à Barcelone. C’est ma maison, notre maison. Je voulais rester au Barça et c’était le plan… et aujourd’hui je dois dire au revoir après toute ma vie ici. Je suis ici depuis que j’ai 13 ans. Après 21 ans je pars avec ma femme, avec mes trois petits enfants catalano-argentins et je ne peux pas vous dire tout ce qu’on a vécu là-dedans ville. Je ne peux pas vous promettre que nous ne reviendrons pas parce que c’est ma maison."

Il a également tenu à remercier toutes les personnes qui l’ont aidé durant toutes ces années. "Je suis reconnaissant envers tout le monde ici qui a été de mon côté, mes coéquipiers, toutes les personnes au club. Je n’ai jamais imaginé quitter le club. Et jamais de cette manière-là. J’aurais voulu une dernière ovation avec le public, sentir une dernière fois la chaleur des supporters dans le stade. Je l’imaginais autrement. Mais c’est comme ça. Il y a eu tellement de chaleur de la part des gens ici, tant d’amour et tant de reconnaissance. C’est le meilleur club du monde. Et je veux remercier tout le monde." Il a même expliqué vouloir revenir dans le club blaugrana dans le futur. "Je voudrais revenir un jour pour apporter à ce club et continuer à faire de ce club le meilleur du monde. J’oublie peut-être des choses mais j’essaye de tout balayer."

J’ai fait tout mon possible pour rester

Après son discours initial, toute la salle s’est levée pendant une bonne minute, remplie d’émotion. Concernant son avenir, Messi a expliqué que le PSG était "une possibilité" tout en précisant que beaucoup de clubs étaient intéressés et que rien n’était bouclé. L’Équipe annonce tout de même qu’il est attendu dans la soirée pour passer sa visite médicale d’ici demain matin. Il a également admis que c’était le moment le plus compliqué de sa carrière sportive. Dans le choix de sa future destination, le joueur a notamment expliqué qu’il désirait remporter une nouvelle Ligue des champions.

►►► À lire aussi : Joan Laporta : "Le club est au-dessus de tout le monde, même du meilleur joueur que le club ait connu"

►►► À lire aussi : Lionel Messi quitte le Barça : et maintenant ?

Sur les récents événements, le génie argentin a donné sa version. "Mon nouveau contrat était fait. Je voulais rester et à mon retour de vacances, c’était fait. Alors c’est comme ça que Laporta l’a expliqué. À la dernière minute, avec tout, avec la Liga, ça n’a pas pu arriver. Je suis très triste car je ne voulais pas quitter ce club. J’aime Barcelone et je voulais rester, mon contrat était prêt. J’ai fait tout mon possible pour rester. Il n’y avait pas de problème avec Barcelone, vraiment. J’étais d’accord avec le club concernant chaque détail. J’étais convaincu de rester au Barça mais ce n’était pas possible à cause des règles de la Liga."

Après tant d’années au Barça, la star du ballon rond doit donc dire au revoir à son club de toujours avec lequel il a notamment remporté quatre Ligue des champions et dix Liga, inscrivant au passage 672 buts et décrochant six Ballons d’Or.