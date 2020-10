Fin du mercato estival : Les clubs belges très actifs, Edinson Cavani à Manchester United

La deuxième partie du mercato d'été en Belgique s'est achevée ce lundi soir, sur le coup de 23h59. Traditionnellement, le Transfer Deadline Day est une journée frénétique, avec de nombreux transferts, parfois en toute dernière minute... et cela a bien été le cas !

>> Mercato : Le tableau récapitulatif en Pro League

A tout seigneur, tout honneur : le Champion en titre, le Club de Bruges, a enregistré l'arrivée de l'espoir néerlandais Noa Lang (Ajax Amsterdam), prêté un an avec obligation d'achat.

Anderlecht a de son côté officiellement fait ses adieux à Jeremy Doku, qui a signé un contrat de cinq ans du côté du Stade Rennais. Les Bruxellois ont accueilli ce lundi deux nouveaux joueurs, l'attaquant nigérian Paul Mukairu (Antalyaspor) et le milieu de terrain irlandais Josh Cullen, excédentaire à West Ham.

Le Standard a lui trouvé un remplaçant à Mergim Vojvoda en la personne de Laurent Jans. Le Luxembourgeois, qui s'était révélé à Waasland-Beveren, quitte Metz pour venir concurrencer Collins Fai au poste d'arrière droit. Les Liégeois se sont également renforcés sur les flancs en transférant Eddy Sylvestre, 21 ans, qui débarque en provenance de l'OGC Nice.

Chez les Carolos, la dernière journée a été bien animée ! Les Zèbres ont enregistré une sacrée perte avec le départ de Maxime Busi à Parme. Pour pallier ce départ, Jules Van Cleemput débarque en provenance de Malines. Mais ce sont surtout les arrivées de Lukasz Teodorczyk et Saido Berahino qui vont faire plaisir aux fans du Sporting de Charleroi en venant renforcer l’attaque zébrée.

L’Antwerp s’est également montré très actif dans le rush final avec les transferts de Jordan Lukaku, prêté par la Lazio, Nana Ampomah (prêté deux ans par le Fortuna Dusseldorf), Guy Mbenza (attaquant de 20 ans) et Jérémy Gelin (23 ans, en prêt de Rennes).

A Mouscron, on s’est renforcé offensivement avec les arrivées d’un attaquant et d’un milieu offensif. Le premier se nomme Nuno Da Costa et vient de Notthingam Forest. Pour le second il s’agit de Bruno Xadas, un espoir portugais de 22 ans venant de Braga.

Les clubs devront à présent attendre le mercato d'hiver, du 4 janvier au 1er février, pour éventuellement rectifier le tir au niveau de l'effectif. Comme en Belgique, le marché des transferts s'est achevé ce lundi soir en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie. Au Portugal, les clubs disposent d'un jour de plus. En Angleterre, un mercato entre clubs anglais aura lieu jusqu'au 16 octobre 2020.