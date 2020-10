La deuxième partie du mercato d'été en Belgique s'achève ce lundi soir, à 23h59. Traditionnellement, le Transfer Deadline Day est une journée frénétique, avec de nombreux transferts, parfois en toute dernière minute. Rayon belge, les principaux transferts pourraient être ceux de Jérémy Doku (Anderlecht) à Rennes et de Kostas Laifis (Standard) à la Sampdoria.

En raison du coronavirus, une deuxième fenêtre pour réaliser des transferts entrants a été ajoutée en Belgique. La première s'est achevée le 31 août, date habituelle de clôture du mercato. La deuxième phase a commencé le 8 septembre et s'achèvera ce lundi à 23h59. Les clubs devront ensuite attendre le mercato d'hiver, du 4 janvier au 1er février, pour éventuellement rectifier le tir au niveau de l'effectif.

Le coronavirus a incité les clubs à une certaine prudence. Le mercato estival a ainsi été plus calme que les autres années. Ironie du sort, les deux clubs les plus actifs durant cette période, Genk et La Gantoise, ont connu un début de saison difficile et ont même déjà changé d'entraîneur, deux fois dans le cas des Gantois.

La dernière journée du mercato réserve souvent son lot de surprises, entre les coups inattendus, les bonnes affaires de dernière minute ou à l'inverse les "panic buy", ces achats réalisés dans l'urgence par des clubs qui ont loupé leur début de saison ou doivent compléter très rapidement leur effectif. Sans oublier les transferts qui ne se réalisent pas en raison d'un fax envoyé trop tard...

Comme en Belgique, le marché des transferts s'achèvera ce lundi soir en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie. Au Portugal, les clubs disposent d'un jour de plus. En Angleterre, un mercato entre clubs anglais aura lieu du 5 au 16 octobre 2020.