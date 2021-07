FC Barcelone : Laporta affirme que la négociation avec Messi "progresse"

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a affirmé vendredi à la télévision publique espagnole que la négociation pour prolonger Lionel Messi "progresse de la manière attendue", alors que la superstar argentine n’est contractuellement plus liée au Barça depuis jeudi.

"Nous souhaitons qu’il reste, Leo veut rester et on est en train de chercher la meilleure formule", a ajouté le dirigeant blaugrana, qui ne cache pas qu’il aurait aimé avoir déjà conclu ce dossier.

"Nous aimerions que ce soit conclu le plus vite possible, mais on sait que cela prendra du temps", a souligné Laporta.

Messi est libre depuis jeudi, après avoir vu son contrat avec le Barça expirer. Mais le club catalan a bon espoir de le prolonger.

Le capitaine du Barça est en ce moment même engagé avec l’Argentine au sein de la Copa America : il disputera les quarts de finale de la compétition face à l’Equateur, dimanche (03h00, heure française).