Yvan Yagan et l'AS Eupen ont résilié d'un commun accord le contrat du joueur de 29 ans, a annoncé le club germanophone mardi soir sur son site internet.

L'attaquant belgo-arménien a rejoint Eupen en provenance du Lierse il y a un an et a depuis disputé huit matches pour les Pandas, inscrivant un but.

Eupen, 15e de la Jupiler Pro League avec 2 points sur 18, recevra Zulte Waregem le 14 septembre lors de la 7e journée de championnat.