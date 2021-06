Enzo Scifo nouvel entraîneur de l’Excel Mouscron : "Je prends ça comme un cadeau du ciel"

Paul Allaerts : "C'était important d'avoir à nouveau un ancrage local à Mouscron" - Pro League... Paul Allaerts, directeur général de l'Excel est évidemment très enthousiaste à l'idée d'avancer avec Enzo Scifo : "Après la descente, on voulait redéfinir un nouveau projet. C'était important d'avoir à nouveau un ancrage local avec des gens qui connaissent bien le football belge. Quand Mbo Mpenza a proposé le nom de Scifo, on était 100% d'accord. On est très heureux d'avoir ces deux noms au sein du club". Avant de poursuivre : "Ca va prendre du temps de reconstruire mais on va mettre une équipe sur le terrain capable de remonter en Pro League le plus vite possible. On a déjà proposé des contrats à certains jeunes du club. On va tout faire pour les amener au plus haut niveau".