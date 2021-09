Lionel Messi quitte le Barça et rejoint le PSG. © AFP or licensors

Plus

En amour, on a coutume de dire que si une histoire se finit, c’est souvent pour une bonne raison. L’amour, ce sentiment instinctif, souvent irrationnel, parfois excessif mais toujours passionnel. L’amour, c’est ce qui liait Lionel Messi à son Barça. Lui, l’enfant du club, le gamin recueilli alors qu’il n’avait que 13 ans. Lui, le prodige vénéré et adulé pour son talent et ses prouesses balle au pied. Lui, le capitaine, admiré et respecté par ses pairs, craint par ses adversaires. Lui, l’homme d’affaires qui a dû constater avec tristesse que, dans certains cas, une histoire d’amour peut se finir pour de moins bonnes raisons. "Lionel Messi ne prolongera pas avec le club” Ce tweet du 5 août résonne encore dans la tête de nombreux fans catalans. Et probablement encore dans la tête du principal intéressé, aussi. Parce qu’il transpire le déchirement et ferme avec fracas un chapitre qu’on pensait ouvert à jamais. La faute à des mauvais choix, à de l’argent gaspillé et à un Barça qui se retrouve subitement dos au mur, obligé de laisser filer le meilleur joueur de son histoire. Le 2e coup de poignard, les supporters l’encaissent quelques jours plus tard. En voyant leur Messi sécher ses larmes et arborer avec fierté un T-shirt “Ici, c’est Paris”, sorte de point d’exclamation pour entériner son arrivée dans la Cité de l’Amour mais aussi son divorce définitif avec son amour de jeunesse.

Un avant et un après Messi

Messi au PSG, le mercato tombe subitement dans une douce folie. Les clubs rivaux s’affolent, la toile s’embrase et certains joueurs expriment leurs envies d’ailleurs. La boîte de Pandore est ouverte, tout devient désormais possible. Le transfert bling-bling de Jack Grealish réalisé en amont par Manchester City ? Vite oublié après l’ouragan Messi. Jadon Sancho et Raphael Varane signent à Manchester United ? Quasiment normal. Romelu Lukaku revient à Chelsea, son club de coeur ? Chouette pour lui, acquiesce-t-on, sans lever un sourcil plus haut que l’autre. Kun Aguero et Memphis Depay au Barça ? Solide, rien de plus. Dayot Upamecano au Bayern ? Un cap de franchi pour lui. Normal ? Ce n’était pas censé l’être. Parce que la plupart de ces transferts auraient eu un autre impact médiatique s’ils avaient été officialisés un an plus tôt… ou plus tard. Malheureusement pour eux, Messi était passé par là. Et accaparait encore les discussions trois semaines après son arrivée officielle au Parc des Princes. Quitte à totalement blaser le supporter, qui s'attend désormais à une annonce choc pareille chaque semaine.

Ronaldo et Messi sur le départ, symbole d’un été historique

Il faut finalement patienter jusqu'au 23 août pour redevenir "humain". Et se surprendre à vraiment vibrer au moment d’une annonce. Parce que celle-là aussi avait quelque chose de diablement inattendu. Et de franchement intriguant. Cristiano Ronaldo demande à quitter la Juventus. Boum. 2e tremblement de terre. Manchester City est sur le coup ? Logique. Le PSG veut frapper une 2e fois ? Pas surprenant. Au final, CR7 revient à Manchester United. Un retour au bercail pour infirmer les rumeurs qui annonçaient qu'il avait cédé aux pétrodollars et pour écrire, sans doute, la dernière page de sa riche carrière. Derrière, lancé à toute vitesse dans sa toute dernière ligne droite, le mercato s’embrase une dernière fois. Saul Niguel est prêté à Chelsea, Antoine Griezmann revient à l’Atletico Madrid et Moïse Kean à la Juventus. Kylian Mbappé reste, lui, bien au chaud au PSG. De quoi conclure, avec fracas, un mercato 2021 XXXL. Parce que même s’il n’a pas été le plus dépensier (loin de là) il aura été le plus fou. Celui où l’impossible est subitement devenu possible. Celui qui a repoussé les limites en enchaînant les transferts, signatures ou prêts qu’on n’attendait pas. Au final, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont changé de club ensemble, le même été. Chose qu'on pensait impossible il y a encore quelques semaines. Et sans le vouloir, les deux frères ennemis ont éclipsé tout le reste. Comme souvent, d’ailleurs, aurait-on envie d’ajouter.