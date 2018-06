Eden Hazard, une des raisons du départ de Zidane au Real ?

Zinedine Zidane a surpris tous les observateurs en annonçant le 31 mai dernier qu’il quittait le Real Madrid, club avec lequel il a remporté 3 Ligues des Champions, un titre de champion en 2017, une Super Coupe d'Espagne (en 2017) et deux Super Coupe d'Europe (2016 et 2017) ainsi que deux Coupe du monde des clubs (2016 et 2017).

"Je me permets de dire que c'est mon intelligence qui me pousse à prendre cette décision", avait notamment déclaré Zizou en conférence de presse

A en croire le "Sun", c’est un nouveau désaccord sur le mercato avec le président du club madrilène, Florentino Perez, qui serait finalement à la base du départ du coach français.

Zinedine Zidane aurait fait d’Eden Hazard, le N°10 de Chelsea et des Diables rouges, une priorité pour le mercato estival. Ce n’était pas le cas de Perez. L’autre désaccord concernerait le transfert du portier espagnol de Manchester United, David De Gea alors que Zidane préférait garder l’international costaricien Keylor Navas.

"C’est fini, vous pouvez vous charger de l’équipe", aurait alors lancé Zizou au Président des Merengues. Quelques heures plus tard, il tournait la page Real Madrid.