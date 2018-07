Eden Hazard en route vers le Barça?

Fraîchement éliminé par la France en demi-finale de la Coupe du monde mardi, Eden Hazard devrait vivre un mercato agité. En effet, le capitaine des Diables Rouges, dont les récentes (très bonnes) prestations au Mondial n'ont échappées à personne, est courtisé par les plus grandes écuries européennes. Selon Sport, c'est au tour des dirigeants du FC Barcelone de montrer leur intérêt et de rentrer en contact avec l'entourage de la star de Chelsea. Avec Dembélé, Coutinho, Arthur et peut-être Hazard, les ailes barcelonaises seraient plus que fournies.

Le quotidien catalan affirme qu'Eden Hazard serait la priorité d'Ernesto Valverde pour la saison prochaine afin de relancer la bande à Messi sur la scène européenne. Une enveloppe de 100 millions d'euros aurait même été débloquée par les dirigeants catalans. Cette somme pourrait convaincre le club de Roman Abramovitch de céder Hazard tant la situation sportive du club londonien est floue. Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, l’entraîneur de Chelsea, Antonio Conte était bien là pour la reprise de l'entraînement des Blues alors que le nom de Maurizio Sarri, l'actuel manager de Naples, circule avec insistance dans les travées de Stamford Bridge. La non-qualification de Chelsea pour la prochaine campagne de Ligue des champions et les rumeurs sur le futur manager du club auront sans doute raison de la patience d'Eden Hazard alors que son contrat court jusqu'en 2020.

Toujours selon Sport, les représentants du Belge auraient donné leur accord pour un transfert dans la cité catalane malgré l'intérêt manifeste du Real Madrid. Le club de Florentino Perez, qui a vu sa star Cristiano Ronaldo s'envoler pour la Juventus Turin, est également dans la course pour la perle Belge, surtout que le Brainois n'a jamais caché son attirance pour les Merengues.

La concurrence s'annonce donc rude entre les deux monstres espagnols pour faire venir l'ancien Lillois en terre catalane ou madrilène.