Dybala va-t-il faire capoter l'arrivée de Lukaku à la Juventus?

Selon les dernières rumeurs venant d'Italie, les directions mancunienne et turinoise sont tombées d'accord pour un transfert de Romelu Lukaku du côté de la Vieille Dame. Dans cette transaction serait inclus Paulo Dybala, qui ferait le chemin inverse, pour rejoindre le club anglais.

Mais il y a un hic. L'Argentin n'est pas emballé par ce nouveau défi et préfère pour l'instant rester en Italie, où il a un contrat jusque 2022. Il n'est pas sûr que le championnat anglais soit le plus adapté pour lui et souhaiterait vivre le nouveau projet de la Juventus avec Maurizio Sarri. Pourtant, Man U aurait proposé un contrat à 12 millions d'euros/an pour faire plier l'Argentin.

On rentre dans le money time si l'on se place du côté anglais. Le mercato se termine le 8 août en Premier League. Il faut donc trouver une solution d'ici là car, si les transferts sortants seront toujours possibles, Manchester United ne pourra plus acheter après cette date.