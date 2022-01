Dortmund ferme la porte à un départ de Haaland en janvier : "Qui vendrait l’un des meilleurs attaquants d’Europe pendant le mercato hivernal ?"

Erling Haaland était censé animer ce mercato hivernal, il n’en sera finalement rien. Sur les tablettes des plus grands clubs européens, le buteur norvégien ne quittera pas ses partenaires du Borussia Dortmund... pour l’instant.

Manchester City, le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich : tous devront attendre avant de mettre la main sur le cyborg norvégien. En effet, dans une interview accordée au journal allemand "Der Spiegel", Hans-Joachim Watzke, le Directeur général du Borussia Dortmund, a exclu un départ de son buteur lors de ce mois de janvier : "Un départ cet hiver ? Non, impossible. Qui accepterait de vendre l’un des meilleurs attaquants d’Europe pendant la trêve hivernale s’il n’y est pas obligé ? Le Borussia Dortmund est toujours représenté dans trois compétitions – et dans celles-ci, nous voulons rivaliser avec la meilleure équipe possible".

Néanmoins, Watzke est conscient qu’il sera difficile de garder Erling Haaland dans les prochains mois : "Bien sûr, ça sera compliqué mais nous essaierons".

Si Haaland ne devrait vraisemblablement pas plier bagage pour le moment, d’autres joueurs comme Antonio Rüdiger, Matthijs de Ligt ou Dusan Vlahovic pourraient encore enflammer le mercato hivernal.