David Villa rejoint Iniesta à Vissel Kobe, au Japon

ようこそダビド ビジャ選手(@Guaje7Villa)!

Welcome to David Villa!

ニューヨーク・シティFCよりFWダビド ビジャ選手が完全移籍で加入することとなりました!

David #Villa, FW player, to Join #Vissel Kobe from New York City FC on a permanent deal!https://t.co/zDZjNhlNfB#visselkobe pic.twitter.com/jxDW3vRiF7