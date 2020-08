David Silva de retour en Espagne, à la Real Sociedad

C’est un joli coup que vient de réaliser la Real Sociedad. Alors qu’il venait de quitter Manchester City au terme de son contrat et après avoir brillé du côté de l’Etihad pendant dix saisons, David Silva avait l’embarra du choix sur son prochain club.

Et c’est du côté de la Real Sociedad qu’il va poursuivre sa carrière. Sixième la saison passée, Silva vient remplacer Martin Odegaard, rapatrié plus tôt que prévu par le Real Madrid. Le joueur de 34 ans a signé un bail de deux ans. L’équipe entraînée par Imanol Alguacil avait cependant eu du mal à démarrer après le confinement, et a été tout proche de perdre sa place pour la prochaine Europa League.

L'international espagnol (125 sélections), né aux Canaries, champion du monde en 2010 et champion d'Europe en 2008 et 2012, a remporté 4 titres de champion d'Angleterre, 2 FA Cup, 5 League Cup et 3 Community Shield avec Manchester City. Formé à Valence, d'où il est parti pour Manchester en 2010, David Silva a également porté les couleurs d'Eibar et du Celta Vigo.