Dans les coulisses des transferts de demain: "Ça fait un peu foire aux bestiaux mais ça ne l'est pas !"

Comme l’agriculture, le design ou l’alimentation, le football professionnel possède aussi son salon. À quelques semaines de l’ouverture du mercato d’hiver, les clubs et les agents du monde entier se sont donnés rendez-vous à Amsterdam pour un forum consacré aux futurs transferts.

Deux jours d’échange entre des conseillers venus proposer leurs joueurs et des directeurs sportifs en quête de la perle rare. Des rencontres basées sur le principe du speed dating. Dans les coulisses des transferts de demain.

Une journée d’automne comme les autres à Amsterdam. Pourtant à quelques kilomètres du centre-ville, le football de demain se dessine à l’abri des regards.

Durant deux jours, plus de 140 clubs et autant d’agents préparent les prochains mercatos. " Pour un club comme le nôtre c’est important d’être présent. Cela me permet de rencontrer énormément de gens en une ou deux journées au même endroit ", se réjouit Grégory Lorenzi, directeur sportif du stade Brestois.

Si des géants comme la Juventus, Barcelone, Manchester city sont présents… Ce salon est surtout une aubaine pour des clubs moins réputés qui viennent parfois de très loin. Ainsi, le nombre de clubs de MLS est élevé et ce n’est pas un hasard pour Mitchell Murray, directeur du recrutement des Colorado Rapids

" La plupart des clubs nord-américains possèdent des cellules de recrutement très petites. Pour nous c'est une immense opportunité d’accroître notre réseau et de rencontrer des gens du monde entier. Cela va nous aider à recruter des joueurs. "

Certains viennent pour recruter d'autres pour vendre, tout simplement. Et il n’y a aucun problème à cela. Victor Manuel Mesa représente le club urugayen des Montevideo Wanderers, il ne tourne pas autour du pot.

" Nous sommes surtout un pays qui exporte ses joueurs... On est ici pour les présenter et essayer de les vendre. " La Franchise est de mise. Ces échanges sont basés sur le principe du speed dating… Les intermédiaires ont 15 minutes pour convaincre.

De leurs côtés, les agents ont déboursé 1000 euros pour être présents lors du deuxième jour du salon (la 1ere journée étant uniquement consacrée aux clubs). À ce tarif-là, il faut rentabiliser. Thomas Buanec de " l’agence 4-4-2 " enchaîne les rendez-vous. " c’est vrai que ça fait un peu foire aux bestiaux mais ça ne l’est pas. Honnêtement pour nous, c’est très important d’être là. Ça me permet d’enchainer les rendez-vous et de voir plusieurs personnes d’horizons différents lors d’une même journée. Ça m’évite de me déplacer aux 4 coins d’Europe. "

Les agents passent de table en table, certains jouent d’ailleurs des coudes pour capter l’attention…

Il n’est pas rare de voir des agents qui n’avaient pas pris de rendez-vous préalable, de s’incruster entre deux discussions. Cela fait partie du jeu. Si aucune transaction ne sera signée durant le salon, on assiste malgré tout aux prémices des transferts de demain.

Gianluca Di Marzio est " le spécialiste des transferts ", le journaliste de Sky Sport Italia est aux anges " Pour moi, c'est comme être à Disneyland ! (sic) Quand tu as tous les jeux à ta disposition, ceux que tu adores... qui te font rêver. J'aimerais pouvoir être tout petit et me cacher pour écouter ce qui se dit... Être ici me permet de rencontrer des directeurs sportifs, des gantes, des chefs du recrutement et d’augmenter mon réseau, c’est une aubaine. "

L’an dernier les clubs ont payé 1,6 milliard d’euros en commissions d’agents. Le speed dating du foot a encore de l’avenir.