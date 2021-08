Cristiano Ronaldo est officiellement de retour à Manchester United

Cristiano Ronaldo est officiellement un joueur de Manchester United. Alors qu’il y a encore une semaine, on annonçait que le Portugais allait rester à la Juventus, tout s’est accéléré en quelques jours. Les dirigeants turinois ont récupéré entre 25 et 30 M EUR pour la superstar.

Sur le banc la semaine passée lors de la première rencontre de la Juventus, la rumeur a tout d’abord envoyé Ronaldo à Manchester City. Mais celle-ci a vite été remplacée par une autre.

Et c’est donc Manchester United qui a gagné la bataille. C’est aussi un retour de celui qui a fait les beaux jours du club pendant six saisons en remportant trois Premier League et une Champions League.

"Cristiano est une légende du club, c’est le plus grand joueur de tous les temps, si vous voulez mon avis", a estimé vendredi le manager mancunien Ole Gunnar Solskjaer.

"Nous avons toujours eu un bon contact. Je sais que Bruno (Fernandes, son coéquipier en sélection portugaise, ndlr) lui a parlé aussi. Il sait ce qu’on pense de lui. S’il part de la Juventus, il sait que nous sommes là", a poursuivi le dirigeant norvégien.

Les Red Devils ont réalisé un début de saison encourageant en Premier League. Après un succès convaincant contre Leeds (5-1) pour son premier match, Manchester United a été accroché à Southampton (1-1) le week-end dernier.

Les partenaires de Paul Pogba, actuellement sixièmes au classement, se déplaceront dimanche après-midi sur la pelouse de Wolverhampton dans le cadre de la troisième journée de championnat. Et compteront une arme offensive en plus.

Après Lionel Messi, c’est un autre gros poisson qui change de club. Et le mercato est loin d’être fini.