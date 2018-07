Chipciu rejoint le Sparta Prague en prêt

Anderlecht et le Sparta Prague ont trouvé un accord concernant le prêt de l'extérieur droit Alexandru Chipciu, a annoncé le club bruxellois mardi. Chipciu est prêté pour un an en République tchèque. Le Sparta dispose d'une option d'achat, a précisé Anderlecht.

Chipciu rejoint ainsi son compatriote Nicolae Stanciu, qui avait lui été transféré définitivement au Sparta Prague en janvier dernier.

Chipciu, 29 ans, était arrivé à Anderlecht en juillet 2016. Le joueur roumain a défendu les couleurs d'Anderlecht à 69 reprises, toutes compétitions confondues, marquant 6 buts. Titulaire la première la saison (23 rencontres en saison régulières et 9 en playoffs I), il avait contribué au titre remporté sous la houlette de René Weiler. Sa seconde saison a été plus compliquée, avec le changement d'entraîneur et la prise de fonction de Hein Vanhaezebrouck. Chipciu n'a ainsi totalisé que 16 apparitions durant la saison régulière et une montée au jeu en playoffs I.

Chipciu compte 34 apparitions et 4 buts en équipe nationale roumaine.