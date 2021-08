Bruges s’agite en fin de mercato avec quatre arrivées, dont un retour d’Izquierdo

Le mercato belge s’agite. Et pas que dans le sens des départs comme c’est le cas à Anderlecht. Le Club de Bruges a décidé de profiter de la dernière journée pour faire ses emplettes. Et ce ne sont pas moins de quatre joueurs qui sont arrivés au Club en moins d'une heure.

Antonio Nusa est le premier. Il vient de Stabaek. Le jeune ailier de 16 ans est connu comme un grand talent du football norvégien. Malgré son jeune âge, il a déjà disputé 11 matchs en division 1 norvégienne cette saison, marquant 3 fois. Le joueur a signé un contrat de 3 saisons avec les blauw en zwart.

Faitout Maouassa est plus âgé. Le joueur de 23 ans vient du Stade Rennais. L’international français chez les jeunes où il a notamment décroché un titre de champion d’Europe U19 en 2016. Le latéral gauche évoluait à Rennes depuis 2017. Prêté à Nîmes lors de la saison 2018-2019, l’international espoirs français a joué 80 rencontres avec le club de Jérémy Doku et inscrit trois buts.

Jack Hendry, 26 ans, avait été prêté à Ostende par le Celtic Glasgow la saison dernière avant d’être acquis à titre définitif par les Côtiers cet été. Pour attirer le défenseur écossais, les Brugeois ont payé la clause libératoire du joueur, a précisé Ostende. Il avait joué 36 rencontres et inscrit 2 buts pour le KVO.

Enfin, après avoir rapatrié leur ancien jouer Wesley Moraes, c’est un autre ancien, parti lui aussi en Premier League qui fait son retour. José Izquierdo, laissé libre par Brighton, revient au Club de Bruges '"pour se remettre de ses blessures", ont précisé les Brugeois mardi dans un communiqué.

Izquierdo, 29 ans, avait connu un premier passage au Club de Bruges entre 2014 et 2017. En l’espace de trois saisons, il avait remporté un titre de champion de Belgique et une coupe de Belgique sur le plan collectif et un Soulier d’Or et un titre de Footballeur pro de l’année sur le plan individuel.

En 2017, le Colombien a rejoint Brighton en Premier League. Une aventure qui a tourné au vinaigre pour l’ailier qui n’a joué que 54 matches pour les Seagulls. Ces deux dernières saisons, il a passé plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain avec seulement un match joué.

Non prolongé par Brighton, les 'Blauw & Zwart' veulent offrir une chance à leur ancien joueur de se relancer. "Le Club donne la chance à Izquierdo de se remettre tranquillement de ses blessures au Basecamp et de retrouver son meilleur niveau", ont écrit les Brugeois dans leur communiqué.

"Je suis très heureux que le Club me donne cette chance", a réagi le Colombien, cité dans le communiqué. "Je me suis toujours bien senti et je ne pouvais pas rêver de meilleures installations pour ma revalidation. Je vais tout faire pour revenir à mon meilleur niveau et j’espère pouvoir prochainement montrer ma reconnaissance sur le terrain."