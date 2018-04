Brecht Capon prolonge à Ostende jusqu'en 2021

Le KV Ostende a confirmé vendredi que Brecht Capon, 30 ans, a prolongé son bail de trois saisons, plus une en option. Le défenseur est désormais sous contrat avec le club côtier de Jupiler Pro League de football jusqu'en juin 2021.

Arrivé de Courtrai en 2015, Capon est devenu une valeur sûre des Kustboys."En tant qu'Ostendais, je ne peux être mieux qu'au KVO. Après le départ de Marc Coucke, une certaine incertitude est apparue, mais avec Peter Callant et Hugo Broos, il y a vraiment un nouveau souffle à Ostende", a expliqué le défenseur sur le site du club.

"Le club revient aux valeurs que j'ai connues quand, enfant, j'allais au KVO avec mon père. Cela signifie un comportement affirmé, des joueurs qui mouillent leurs maillots et un mélange sain de jeunes volontaires et de joueurs expérimentés. Ces valeurs sont aussi celles que je défends et je suis heureux de faire partie de ce nouveau KVO 3.0. La saison prochaine, nous allons résolument viser les playoffs 1."

Cette saison, Capon a disputé 28 rencontres, a marqué quatre buts et a distillé un assist.