Degryse : "Mazzu doit partir et sortir de sa zone de confort" - La Tribune - 04/03/2019 Felice Mazzu est en poste depuis six ans à Charleroi. La qualité de son travail est saluée. Mais pour certains le coach des Zèbres est arrivé en fin de cycle. C'est l'avis exprimé par Marc Degryse et Philippe Albert dans La Tribune.