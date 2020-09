Benfica recrute Darwin Nunez, "le nouveau Cavani"

100% Sport - Vendredi 04 septembre - Toute l'actualité du jour - 04/09/2020 "100% sport", c'est le résumé de l'actu du jour. Un condensé d'images et d'infos en 5 minutes chrono. Aujourd'hui, on évoque la nouvelle victoire de Wout Van Aert sur les routes du Tour de France, la reprise du WRC au rallye d'Estonie avec Thierry Neuville. Mais aussi la suite de la saga Lionel Messi au Barça et le départ de Thibaut Courtois qui a dû quitter le groupe des Diables. Bref c’est 100% Sport, profitez-en à 100% et n’oubliez pas de répondre à notre sondage. C'est la question qui tue, votre rendez-vous quotidien.