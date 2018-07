Benedikt Höwedes quitte Schalke 04 pour le Lokomotiv Moscou

Sous contrat jusqu'en 2020, le défenseur international allemand Benedikt Höwedes (44 sélections, 2 buts), 30 ans, ex-champion du monde, n'entrait plus dans les plans de l'entraîneur Domenico Tedesco à Schalke 04. Il jouera au Lokomotiv Moscou cette saison. Il a passé la visite médicale mardi à Rome, avant de signer pour quatre ans. Le montant du transfert est évalué à cinq millions d'euros.

La saison dernière, Höwedes a été prêté à la Juventus où il ne s'est guère mis en évidence, notamment en raison de blessures à répétition.

Il n'a ainsi disputé que trois rencontres en Serie A italienne, marquant un but de la tête contre la Sampdoria (3-0) avec le champion d'Italie.

Il a porté 240 fois le maillot de Schalke 04 en Bundesliga entre 2007 et 2017, inscrivant 12 goals et délivrant 7 assists. Il en a été le capitaine de 2011 à 2017. Il a joué 27 matches en coupe d'Allemagne (5 goals), qu'il a remportée en 2011, et 66 rencontres européennes (6 buts).

Arrière-gauche de l'équipe nationale, il n'a pas manqué une seule minute des sept matches au mondial-2014 victorieux.

Höwedes rejoindra très bientôt ses nouveaux équipiers moscovites.