Balikwisha intéresse plusieurs clubs, dont le FC Bruges

Si le Standard n’a pas réalisé une grande saison, il y a quand même l’une ou l’autre individualité qui ressort du lot. Et parmi elles, Michel-Ange Balikwisha. Le joueur intéresse plusieurs formations, dont le Club de Bruges.

L’information provient de nos confrères de La DH. Autour de neuf buts et quatre assists, Michel-Ange Balikwisha a réussi une bonne saison pour ses débuts pro. Et cela n’est pas passé inaperçu.

A 19 ans, le cadet des frères a tapé dans l’œil de plusieurs formations. Et parmi elles, le Club de Bruges. Si le champion de Belgique avait déjà tenté sa chance récemment, Bruges a tenté de reprendre les négociations, sans aboutir à quelque chose pour l’instant.

Avec le départ de Chong et Dirar, le Club va devoir se renforcer pour disputer la Champions League. Et Philippe Clément voit en Balikwisha le joueur idéal pour renforcer ses flancs. Mais pour cela, il faudra y mettre le prix. Car sa valeur marchande a explosé. Côté à 3 millions sur Transfermarkt, il faudra cependant que le club acquéreur lâche plus d’argent. Car Bruges n’est pas le seul sur le dossier. Le joueur intéresse également des équipes en Allemagne.

Balikwisha n’est pas le seul Rouche à susciter de l’intérêt puisque Hugo Siquet aussi agite le marché. Si le Standard risque de devoir vendre pour que ses comptes soient à l’équilibre, le club fera tout pour conserver ses jeunes comme Bodart, Raskin, Siquet et Balikwisha. La saison est à peine finie, mais les clubs s’activent déjà pour la suivante.