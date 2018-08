Bacary Sagna, libre de tout contrat, s'engage avec l'Impact de Montréal

L'Impact de Montréal a annoncé mercredi que le défenseur latéral droit français Bacary Sagna s'était entendu sur les termes d'un contrat avec le club de Major League Soccer (MLS), championnat nord-américain de football, jusqu'à la fin de la saison 2018, assortie d'une année d'option pour la saison 2019.

"Je suis très content de la venue de Bacary" a dit l'entraîneur français de l'Impact Rémi Garde. "C'est un joueur avec une immense carrière, qui a encore une grande motivation pour venir aider l'Impact à relever le défi de cette fin de saison. Sa personnalité et son expérience et son jeu apporteront un plus à notre équipe."

Sagna, 35 ans, a disputé 10 saisons en Premier League, de 2007 à 2017, prenant part à 267 matchs avec Arsenal (2007-2014) puis avec Manchester City (2014-2017). International à 65 reprises pour les 'Bleus', Sagna a disputé les Coupes du monde 2010 et 2014 ainsi que l'Euro 2016.

Après son départ de City, il est longtemps resté sans club avant de jouer six mois pour le club italien de Benevento.