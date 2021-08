Avenir de Cristiano Ronaldo : des contacts avec le Real Madrid et Manchester City évoqués, Ancelotti dément

L’incertitude plane toujours autour du futur de Cristiano Ronaldo. Le Portugais, 36 ans, arrivera en fin de contrat avec la Juventus en juin prochain. A moins de quinze jours de la fin du mercato, on imagine difficilement un départ 'last minute' de CR7 mais plusieurs informations ont circulé ces derniers jours et ces dernières heures.

Lundi soir, c’est notamment l’intérêt insistant du Real Madrid pour un retour du quintuple ballon d’or qui a été évoqué. Lors de l’émission El Chiringuito, le journaliste espagnol Edu Aguirre a fermement affirmé que "Carlo Ancelotti veut Cristiano Ronaldo au Real Madrid".

L’entraîneur italien – qui a déjà coaché Ronaldo au Real Madrid entre 2013 et 2015 (100 matches, 110 buts) – aurait commencé des discussions, annonce l'émission espagnole.

Des rumeurs démenties dans l'après-midi par Carletto himself sur Twitter. "Cristiano est une légende du Real Madrid et a tout mon respect mais je n'ai jamais pensé à le signer. Nous regardons vers l'avant."

Les bruits de couloir provenant d'Espagne lundi étaient d'ailleurs déjà contradictoires avec les gros titres du Corriere dello Sport mardi matin. Pour le quotidien italien, Manchester City serait le candidat le plus avancé pour attirer CR7. Le Corriere évoque notamment des contacts entre le club anglais et l’agent du joueur.

Autre piste apparue ces derniers jours, celle d’un transfert au Paris Saint-Germain. Pour l’expert italien du mercato Gianluca Di Marzio, cette option n’est pas envisageable. Celui-ci estime d’ailleurs que Ronaldo ne bougera pas cet été.

A moins d’une semaine du début de la saison de Serie A, on n’a donc aucune certitude autour de l’avenir de Cristiano Ronaldo qui s’apprête à disputer sa 4e saison à Turin.