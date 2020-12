Après Bas Dost, Bruges pourrait rapatrier Denswil

Décidément, le Club de Bruges frappe fort en cette fin d’année 2020. Après avoir officialisé la signature de l’attaquant Bas Dost, on parle d’un retour d’un ancien.

Selon Het Laatste Nieuws, Stefano Denswill serait sur le point de revenir dans le club de la Venise du nord. Le Néerlandais y avait déjà évolué entre 2015 et 2019 avant de filer à Bologne pour 6,5 millions d’euros. S’il était incontournable la saison passée, ce n’est plus vraiment le cas cette année. Avec seulement cinq matches pour 112 minutes de jeu en championnat, Denswill n’est plus prioritaire.

Denswil était arrivé à Bruges en janvier 2015 en provenance de l'Ajax Amsterdam (2012-2015). Avec les Blauw & Zwart, il a disputé 177 matchs, remportant deux titres et une Coupe de Belgique.

Selon le quotidien, le défenseur aurait même déjà passé sa visite médicale et sa signature ne serait qu’une question d’heures. Il serait prêté par Bologne à Bruges jusqu’à la fin de la saison.