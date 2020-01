Alexis Saelemaekers quitte Anderlecht pour l'AC Milan !

C’est officiel ! Alexis Saelemaekers s’est engagé avec l’AC Milan ce vendredi soir. Le club lombard l'a annoncé dans un communiqué. Le back droit reconverti ailier quitte donc Anderlecht sous la forme d’un prêt avec option d’achat (obligations sous certaines conditions) fixée à 7 millions d’euros, selon les premières estimations.

Appelé à pallier l’absence de l’Espagnol Suso, Saelemaekers est le premier Belge à porter le maillot du prestigieux club italien après Eric Gerets (1983-1984). A l’époque, le Lion de Rekem avait joué 13 matches et inscrit un but. Le Bruxellois rejoindra ses nouveaux équipiers dés samedi tandis que la conférence de presse de présentation est prévue pour mardi prochain.

Produit du centre de formation anderlechtois, Saelemaekers a joué une soixantaine de matches en Pro League pour 2 buts et 11 assists.

"Alexis a attiré cette saison l’attention d’un grand club. C’est très beau pour lui et c’est aussi à nouveau une belle référence pour notre formation de jeunes. À son âge, c’est un rêve qu’on ne pouvait l’empêcher de vivre", a expliqué le directeur sportif d'Anderlecht Michael Verschueren. “Je comprends que les fans auraient préféré ne pas le voir partir. Mais c’est le football d’aujourd’hui… quand de grands clubs comme l’AC Milan frappent à la porte, il faut alors être correct. Milan a aussi été très correct dans ce dossier vis-à-vis du RSC Anderlecht, donc je pense qu’il n’y a que des gagnants. Nous souhaitons évidemment le meilleur à Alexis et nous sommes fiers d’avoir pu le former ici à Neerpede.”