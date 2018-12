Alex Sandro prolonge à la Juventus jusqu'en 2023

La Juventus a annoncé via son site qu'Alex Sandro a prolongé son bail jusqu'en juin 2023. Le défenseur brésilien, 27 ans, est arrivé à Turin en 2015 en provenance du FC Porto.

"Les supporters peuvent être certains d'avoir un joueur qui se donnera toujours à 100% pour arracher la victoire", a avancé le club dans son communiqué. "C'est donc avec satisfaction que nous annonçons que nous continuerons notre collaboration jusqu'en 2023. Le champion brésilien est devenu, match après match, un des éléments les plus importants d'une équipe qui a gagné avec lui trois titres et trois Coupes d'Italie."

Alex Sandro a disputé 134 matches avec la Juventus, marquant 9 goals. C'est le défenseur qui a joué le plus de matches toutes compétitions confondues mais aussi celui qui a distillé le plus d'assists (13) et adressé le plus de centres réussis (127).

Il est aussi le joueur ayant récupéré le plus de ballons. Enfin, avec 220 dribbles réussis, il n'est devancé que par l'attaquant argentin Paulo Dybala dans cet exercice.