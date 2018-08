Adrien Trebel prolonge à Anderlecht jusqu'en 2023

Annoncé un moment sur le départ, le médian français Adrien Trebel prolonge finalement l'aventure au Sporting d'Anderlecht.

Il a d'ailleurs signé un nouveau contrat qui le lie au club bruxellois jusqu'en 2023 !

"Je suis très satisfait de l'offre anderlechtoise. Cette prolongation du contrat est un signe de respect. Je suis heureux ici au Sporting et je me retrouve pleinement dans les ambitions du club", a déclaré Adrien Trebel sur le site officiel du RSCA.

Et Luc Devroe, le directeur sportif, d'ajouter : "Adrien est vraiment très important pour nous. Il est le moteur de notre milieu de terrain et le mentor idéal pour tous nos jeunes joueurs. Il va sans dire que nous sommes très satisfaits de sa décision de prolonger chez les Mauve et Blanc."

Formé à Nantes, où il a débuté en équipe première en 2011, Trebel est arrivé en Belgique en 2014, au Standard, avec qui il a remporté la Coupe de Belgique en 2016. Il a rejoint Anderlecht en janvier 2017, contribuant au dernier titre de champion des Mauve et Blanc.

Trebel a porté à 63 reprises le maillot d'Anderlecht. Il a marqué 4 buts et délivré 9 passes décisives.