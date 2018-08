Adnan Januzaj va-t-il effectuer son retour en Angleterre ?

L'été dernier, Adnan Januzaj a décidé de rejoindre l'Espagne et la Real Sociedad où il s'est refait une bien belle santé, au point d'être appelé par Roberto Martinez dans le groupe des 23 Diables rouges pour le Mondial en Russie.

Le choix de la Liga fut donc un pari réussi pour le médian belge. Et à la Coupe du Monde, il a profité des minutes de jeu accordées face à l'Angleterre, en phase de poules, pour se distinguer et inscrire d'ailleurs l'un des plus beaux buts du tournoi.

Sa prestation n'a pas échappé aux observateurs et aux divers scouts notamment en provenance de la Premier League. Pas étonnant que son nom circule donc à nouveau en Angleterre. Selon la DH/Les Sports, Leicester aurait d'ailleurs fait une offre assez alléchante à Sociedad pour attirer Adnan Januzaj.

Un an après avoir quitté la Premier League, il pourrait donc revenir par la grande porte. Ses deux précédentes expériences, à Manchester United et à Sunderland, s'étaient révélées plutôt mitigées.

A 23 ans, l'occasion semble belle de prendre une revanche. Chez les Foxes, il pourrait reprendre le rôle qu'occupait l'Algérien Riyad Mahrez. Ce dernier ayant récemment rejoint Manchester City.

Pour rappel, le mercato s'achève déjà le 9 août prochain en Angleterre. Le temps presse donc...