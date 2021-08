Alors que, Covid oblige, tous les grands clubs européens semblaient, une fois n’est pas coutume, bien décidés à épargner leur argent, l’arrivée retentissante de Lionel Messi au PSG a visiblement chamboulé les cartes.

Les Parisiens disposant désormais une dreamteam qui peut légitimement viser la finale de la prochaine Ligue des Champions sur papier, les autres mastodontes européens sont à deux doigts de faire, eux aussi, exploser leur tirelire pour se renforcer et concurrencer le géant français. Tour d’horizon des (gros) transferts qui pourraient faire tomber ce mercato 2021 dans une douce folie.

Kylian Mbappé au Real Madrid, épisode 821928. Annoncé proche de la Maison Blanche depuis quelques mois et visiblement enclin à écrire un nouveau chapitre de sa jeune carrière, le Français hésiterait désormais à lever les voiles… suite à l’arrivée de Lionel Messi. La perspective de jouer avec la Pulga ne le laisserait pas de marbre et il pourrait postposer son grand départ pour Madrid d’un an.

Oui mais voilà, le Real, lui, ne l’entend pas de cette oreille. Peu satisfaits de l’apport de leurs avants, les Merengue seraient prêts à tout pour arracher Mbappé dès cet été. Le média Cadena Ser indique en effet qu’une offre de 120 millions serait en préparation. De quoi convaincre le PSG de lâcher son joyau ? Difficile à dire. D’un côté, ces 120 millions paraissent "peu" au vu du potentiel du joueur mais de l’autre, Mbappé sera libre l’été prochain et on imagine que les dirigeants parisiens voudront éviter de le perdre pour peanuts.