Youri Tielemans a regretté un manque d'efficacité - Diables Rouges - 11/10/2020 En raison de l'absence de Dries Mertens, Kevin De Bruyne a été placé un peu plus haut et cela a libéré une place dans le onze de départ pour Youri Tielemans, dimanche soir lors du match perdu 2-1 de la Ligue des Nations contre l'Angleterre. Le milieu de Leicester City a vu deux points à travailler après la première défaite des Diables Rouges en presque deux ans. "Nous avons manqué beaucoup d'opportunités, nous devions donc être un peu plus efficaces devant. En outre, nous devons mieux contrôler le jeu lorsque nous menons", a résumé Tielemans. "En première mi-temps, nous avons débuté fort, avec des occasions, un penalty et un but refusé. À l'exception de cette phase de penalty, nous avions la situation bien en mains. En deuxième mi-temps, nous avons pris plus de risques pour aller vers l'avant, et c'est comme ça que nous nous sommes fait prendre en contre. Ce n'était que leur deuxième tir au but".