Vincent Kompany : "On va aller en Suisse pour gagner"

Les Diables rouges ont dominé et ont finalement gagné 2-0 à la maison face à l'Islande dans le cadre de la Nations League.

"Cette victoire était utile car on veut rester sur notre bonne lancée. On a connu une année exceptionnelle et on veut la terminer de cette manière. Dommage de devoir jouer la qualification dans le dernier match mais tant mieux pour le spectacle. On jouera contre une équipe de Suisse qui espère. Ce sera un gros match pour nous", a analysé Vincent Kompany au micro de la RTBF.

On a fait un match satisfaisant ... Content de ne pas avoir été piégé...

Les Belges ont assuré sans toutefois réellement brillé. "On a fait un match satisfaisant. Je suis vraiment content qu’on ne se soit pas fait piéger. Finalement, on a eu le contrôle et la maîtrise du match", a avoué Vince The Prince.

Un point suffira aux Belges en Suisse pour se qualifier pour la phase finale de la Nations League mais les Diables ne comptent pas se contenter d’un partage.

"On va en Suisse pour gagner. C’est la meilleure manière d’obtenir un bon résultat, c’est d’y aller pour gagner et avoir confiance en soi. On est arrivé à un point où on veut arriver dans le Final 4 (phase finale de la Nations League, ndlr). On a envie de découvrir et être une des premières équipes à découvrir ce que c’est. Il y aura peut-être un engouement énorme, on ne le sait pas encore. La meilleure manière de le savoir, c’est de gagner contre la Suisse", a-t-il ponctué.