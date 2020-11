Une Angleterre remaniée déroule contre l’Irlande avant d’affronter les Diables rouges

L’Angleterre a bien préparé le choc du Groupe 2 de la Ligue des Nations face aux Diables rouges programmé dimanche prochain. Les Anglais ont passé trois buts au voisin irlandais (3-0). Les buteurs se nomment Maguire, Sancho et Calvert-Lewin (sur penalty).



Gareth Southgate a aligné l’équipe suivante : Pope, Keane, Maguire, Mings, James, Mount, Winks, Saka, Sancho, Grealish et Calvert-Lewin.



Dean Henderson, Maitland-Niles, Foden, Bellingham et Abraham sont montés au jeu.



Des cadres comme Jordan Henderson, Kane ou Dier sont restés sur le banc.