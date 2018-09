Un appétissant hors d'oeuvre écossais pour nos Diables

On connaissait la "ballade irlandaise" de Bourvil, voici la ballade écossaise des Diables Rouges. Sans forcer leur talent, profitant avec un réalisme implacable des erreurs adverses, ils se sont imposés 0-4 dans une enceinte de l’Hampden Park qui, décidément, leur réussit bien ces dernières années.

Difficile, évidemment, de tirer énormément de conclusions après cette joute amicale que les Belges, et c’est leur mérite, ont néanmoins abordé avec le plus grand sérieux. Preuve supplémentaire que leur statut et leur standing ont encore évolué depuis la troisième place lors de la récente épopée russe. La marque "Belgium" est de plus en plus respectée et il suffisait, pour s’en convaincre encore un peu plus, de voir le nombre de jeunes écossais arborant le maillot des Diables ou encore l’ovation réservée par tout le public lors de la sortie d’Eden Hazard après son but en début de seconde période. Pour le reste, le public de Glasgow, pas très nombreux, a été assez discret et ce sont les 500 supporters belges qui ont mis l’ambiance, hommages répétés à la "chenille" de la Bande à Basile à l’appui.

Question foot, Roberto Martinez en a profité pour tester trois de ses quatre nouvelles recrues, seul Leandro Trossard n’ayant pas reçu de temps de jeu. Timothy Castagne s’est plutôt bien débrouillé au cours des 45 minutes initiales; il aurait même mérité un penalty commis par Gordon, le très peu inspiré gardien du Celtic lors d’une percée sur le flanc droit. Le doute n’est plus permis : il s’imposera, à court terme, comme la doublure idéale de Thomas Meunier. Toujours aussi classieux dans ses déclarations d’après-match, le joueur du PSG reconnaissait d’ailleurs les mérites de l’autre ancien sociétaire de Virton. Hans Vanaken s’est fondu sans difficulté dans le collectif alors que Birger Verstraete a eu vraiment trop peu de temps de jeu pour se forger une opinion…

On a aimé aussi l’association inédite Mousa Dembélé - Youri Tielemans dans l’entre-jeu. Là aussi, le coach avait innové. On avait quitté Dembélé sur une prestation totalement inachevée en demi-finale de la Coupe du monde face à la France. Cette fois, dans un contexte plus détendu, le "Spur" a bien pressé l’adversaire et a connu très peu de déchet dans son jeu alors que Youri Tielemans a véritablement rayonné entre les lignes en touchant beaucoup de ballons. Dans ce rôle de relayeur, il est vraiment très à l’aise et gageons qu’il devrait totalement s’épanouir cette saison au pied du rocher monégasque. Alors qu’Eden Hazard continue à prester à un niveau aussi brillant que ces derniers mois, Romelu Lukaku a inscrit son… 41ème but pour le compte des Diables. Une efficacité redoutable donc mais il y a mieux encore en la personne de Michy Batshuayi. Avec ses 10 buts en 20 rencontres, l’attaquant de Valence a inscrit en réalité un but toutes les 70 minutes, un ratio minutes jouées/buts inscrits réellement exceptionnel. Hier, Michy a eu trois balles de but : deux au fond et une dans le petit filet…

Bref, l’équipe de Martinez continue à surfer sur la vague russe, sans le moindre souci et avec une foi inébranlable pour les tâches futures dans une culture de la gagne de bon aloi. Même si l’adversaire islandais mardi en "Nations League" s’annonce un peu plus coriace que ces Ecossais, 40ème mondiaux et qui attendent un grand tournoi international depuis 20 ans…