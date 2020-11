Thorgan Hazard fier : "On est devenu une grande équipe"

Sereine, la Belgique a pris le dessus sur le Danemark (4-2) pour officialiser et matérialiser une qualification pour le dernier carré de la Nations League qui lui tendait les bras. Au terme de la rencontre, c'est donc la satisfaction du travail accompli qui prédominait dans les rangs belges.



“On est devenu une grande équipe. C’est bien de s’offrir des matches comme ça. Je pense que beaucoup de gens attendaient ça. On a fait une demi-finale lors du dernier mondial, c’est à nouveau une demi-finale. On veut aller plus loin, on a l’opportunité d’aller jusqu’en finale. On a à cœur de faire quelque chose de grand" confie Thorgan Hazard.

Joueuse et technique pendant de longs mois, la Belgique s'était fait prendre à son propre piège lors du dernier Mondial, se heurtant à un dispositif français parfaitement regroupé et décisif sur la moindre occasion. Échaudés par cette désillusion, les Diables ont appris de leurs erreurs, mûri, et semblent dorénavant plus cyniques dans leur approche : “Pour aller loin dans des tournois - et on l’a vu quand on a joué contre la France - t’as plus de chances de gagner le match quand t’arrives à garder le zéro derrière. Aujourd’hui, on n’a pas gardé le zéro mais je pense qu’on défend tous ensemble maintenant. Avec les joueurs qu’on a devant on va presque toujours marquer. On s’est amélioré défensivement. Comme on a pu le voir contre l’Angleterre, on a souffert mais on a tenu" renchérit Thorgan.

Avec un Youri Tielemans en démonstration du haut de ses 23 printemps, les Diables entament une mue qui pourrait faire la part belle aux jeunes. Thorgan en sourit : “Je ne me considère plus comme un jeune. J’ai 27 ans et je vais sur mes 28. Youri a déjà prouvé que malgré son jeune âge il a de l’expérience, il porte l’équipe, il l’a prouvé sur les trois matches. Mais on a plusieurs jeunes qui arrivent. Il ne faut pas trop s’en faire pour le futur. C’est bien d’avoir gagné aujourd’hui et on espère évidemment aller en finale" explique-t-il.

Le mot de la fin est on ne peut plus clair : “On a trois équipes très fortes en face de nous.. On veut gagner, on veut faire quelque chose de spécial pour les fans” conclut Hazard.

Le message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd !