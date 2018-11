Thorgan Hazard : "Mes deux buts ne servent à rien"

Elu "Devil of the match", Thorgan Hazard est sans doute le seul Diable rouge à avoir joué à son niveau. Le médian du Borussia Mönchengladbach a permis à la Belgique de mener 0-2 après seulement 20 minutes en Suisse. Tout était présent pour qu'il soit le héros de la soirée...

"Mes deux buts, ils ne servent à rien. C’est bien de marquer deux buts mais quand ton équipe perd, ils sont vite oubliés ces buts", a commenté un Thorgan Hazard dépité au micro de la RTBF.

De 0-2 à 5-2, notre équipe nationale a vécu une soirée tout simplement cauchemardesque à Lucerne.

"Sur le terrain, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. On n’a pas le droit de vivre cela en menant 0-2. On commence bien le match et on les laisse un peu revenir. Ils ont obtenu un pénalty un peu bizarre. A 1-2, on doit mieux défendre que cela, en équipe surtout sachant que si on perd 3-2, on est malgré tout premiers du groupe. Je pense que c’est une erreur collective aujourd’hui et on va apprendre de ce match. On voulait bien terminer l’année 2018, malheureusement ce n’est pas le cas. Ce sont des choses qui arrivent dans le football", a analysé le frère d'Eden.

La Belgique ne participera donc pas au Final Four de la Ligue des Nations. La déception est bien présente mais il faut désormais se concentrer sur la qualification pour l'Euro 2020. Le tirage au sort des poules se tiendra à Dublin le 2 décembre prochain.