Teklak sur la Ligue des Nations : "Il faut prendre le côté sexy des affiches avec les 4 meilleures équipes européennes actuellement"

Ce jeudi, le tirage au sort des 1/2 finales de la Nations League a permis d’avoir des retrouvailles avec la France le 7 octobre 2021 à Turin et l’Espagne à l’Italie le 6 octobre à Milan. Une affiche qui permet aux hommes de Roberto Martinez de retrouver l’équipe de Deschamps et de s’offrir une revanche de la demi-finale perdue lors du mondial 2018.

Si l’affiche est importante, il faut cependant nuancer : "j’y accorde une importance toute relative parce que comme tout le monde l’a dit et je vais me répéter, il y a l’Euro avant", commence Alex Teklak.

Et notre consultant d’ajouter : "On sait, le Coronavirus est passé par là et on ne sait rien y changer. Mais il faudra voir à ce moment-là quelles seront les forces vives en présence. Franchement un an dans le foot, c’est une longue période. On va sortir de l’Euro et je pense que les deux matches seront des matches agréables. Mais savoir comment les équipes vont les aborder, c’est le gros point d’interrogation pour le moment et c’est très difficile de le dire aujourd’hui, c’est compliqué de se projeter. Une chose est sûre, avec ces quatre équipes-là, on n’est pas loin d’avoir les quatre meilleures équipes européennes actuellement, en ajoutant l’Allemagne."

>> Lire aussi : "Du côté français, il n'y a pas d'esprit de revanche par rapport à la Belgique" explique Deschamps

>> Lire aussi : La Belgique et la France "ont progressé" depuis leur dernière confrontation, estime un Martinez impatient

S’il est trop tôt pour déjà parler de cette affiche, il ne faut cependant pas non plus déjà prendre le match à la légère comme l’ajoute Teklak : "Ça vaut toujours la peine de jouer les matches à fond, mais on va toujours accorder plus d’importance à un Euro et c’est logique. Certains vont dire que ce sont des matches amicaux améliorés, mais je ne pense pas qu’il faille prendre ça comme ça, car il y a quand même un petit passif entre la France et nous et l’ego des joueurs est là. Mais qui ne vous dit pas que lors de l’Euro, on ne va pas affronter la France. Ce n’est pas impossible. Il faut prendre ça avec le côté sexy des affiches tout simplement."

Une chose est sûre, c’est que la Belgique n’a pas oublié 2018 et ce match risque quand même de trotter dans les têtes de nos joueurs : "quand on voit tout ce que ça a suscité comme débat et polémique après, aussi bien du côté français que du côté belge, c’est normal. On a été sur le coup mauvais perdant, il faut bien le reconnaître. Le football de Deschamps était asses cyniques et on est tombé dans le piège. Je pense qu’on ne peut pas oublier une demie ce Coupe du Monde et c’est normal", conclu notre consultant.