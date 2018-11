Suisse-Belgique: un partage est suffisant pour les Diables (LIVE audio et commenté 20h45)

Les Diables rouges disputent ce dimanche leur dernier match de phase de poule de la Nations League. Ils se déplacent en Suisse pour décrocher la premier place, synonyme de qualification pour la final four de la compétition.

Les troupes de Roberto Martinez, en tête du groupe avec 9 points, contre 6 pour les Suisses, sont dans une posture favorable. Jeudi, ils se sont imposés 2-0 contre l'Islande grâce à un doublé de Michy Batshuayi. Un nul suffira aux Belges lors de cette confrontation, dont le Coup d'envoi sera donné à 20h45. Le match est à suivre en direct audio et commenté.

Le sélectionneur national belge devra toutefois composer avec l'absence de son attaquant titulaire habituel Romelu Lukaku, blessé aux ischio-jambiers. Yannick Carrasco, retenu en Chine à cause d'un problème de passeport, manque également à l'appel et a été suppléé par Divock Origi samedi soir. L'attaquant de Liverpool n'avait plus été appelé en sélection depuis mars. Ces deux absences s'ajoutent aux forfaits déjà actés de Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Mousa Dembélé et Thomas Vermaelen, tous blessés. Il y a fort à parier que le sélectionneur belge alignera la même 11 que contre l'Islande.

Malgré cette position comptable confortable, Martinez estime que les chances de se qualifier sont à hauteur de "cinquante-cinquante" contre une équipe suisse "solide et capable de facilement se créer des occasions". Pourtant, la phalange de Vladimir Petkovic s'est inclinée 0-1 devant le Qatar en match de préparation mercredi et court derrière un succès contre les Belges depuis 1983.

Même une défaite des Diables ce dimanche à la Swissporarena, avec un but d'écart et au moins deux buts marqués, serait synonyme de qualification belge après la victoire 2-1 à Bruxelles en octobre face aux Helvètes.

A noter que Vincent Kompany, absent de l'entraînement samedi soir à Lucerne, est "disponible" pour ce duel.

Les compositions probables

Suisse: Mvogo, Lang, Elvedi, Lacroix, Moubandje, Xhaka, Zakaria, Freuler, Shaqiri, Zuber, Seferovic

Belgique: Courtois, Boyata, Kompany, Alderweireld, Meunier, Thorgan Hazard, Tielemans, Witsel, Mertens, Eden Hazard, Batshuayi