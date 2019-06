Southgate veut que l'Angleterre apprenne de cette "soirée incroyable"

Les Pays-Bas finalistes au bout de l'effort ! Grâce à Memphis Depay, double passeur, la jeune garde néerlandaise a dompté la relève anglaise (3-1 après prolongation) jeudi lors d'une demi-finale haletante en Ligue des nations, avec le droit d'affronter le Portugal dimanche en finale.

Gareth Southgate (sélectionneur de l'Angleterre, après la défaite 3-1 après prolongation face aux Pays-Bas, en demi-finale de la Ligue des nations), à la télévision britannique: "C'était une soirée incroyable, avec tous les rebondissements du match. Je pense que nous avons beaucoup appris face à une équipe de grande qualité, qui nous a posé des problèmes différents de ceux que nous avons connus dans le passé. Nous avons été menaçants mais on a pris des buts décevants. Nous avons eu l'occasion de marquer mais nous ne l'avons pas saisie. A la 85e, on pensait avoir marqué et s'être mis dans une position idéale. Mais le but a été refusé (par la VAR, NDLR) et le fait de concéder le deuxième but a été vraiment dur pour l'équipe. Nous avons commencé à dicter le cours du jeu un peu plus après leur égalisation et nous avons dû rester patients. Quand vous courrez après le socre, vous voulez jouer rapidement et nous l'avons bien fait avec Jesse Lingard et Ross Barkley. Nous devons mieux jouer. Le dernier but était dû à de la fatigue, Ross avait déjà eu des crampes quelques instants auparavant. Quand vous êtes fatigués, des erreurs se produisent et ces erreurs, ce sont ces passes que nos joueurs peuvent jouer normalement sans problème. Les Néerlandais ont très bien pressé avec une réelle intensité. Je pense que c'est un match très important pour nous et les prochains jours seront douloureux mais nous serons plus forts après l'expérience."