Southgate : "il faut souffrir pour gagner ce genre de match"

Gareth Southgate s’est exprimé après la victoire de l’Angleterre contre les Diables Rouges ce dimanche soir : "On connaissait certains problèmes, avec leurs courses, qu’ils nous poseraient mais trouver la parade à ces problèmes était compliqué. On n’a pas réussi à conserver suffisamment le ballon, on a été un peu lent dans les remontées et on n’a pas assez écarté leur équipe. Mais c’était un match de très haut niveau et c’est une très bonne expérience."

Et le sélectionneur d’ajouter sur les points à retenir : "Ce qui m’a plu, c’est qu’on a réussi à dépasser ce moment difficile et le penalty nous a évidemment remis le pied à l’étrier. En seconde période, notre performance sans la balle – parce que contre ces équipes il faut être très bon sans le ballon – a été très bonne, nous étions très compacts, nos couvertures étaient bonnes. Il faut souffrir pour gagner ce genre de match et c’est ce qu’ils ont fait".